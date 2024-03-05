عملية عالية الخطورة..."رعاية" الطبية تسجل نجاحاً جديداً باستئصال ورم يزن 50 كجم

سجلت مستشفى رعاية الطبية، نجاحاً جديداً بإجراء عملية عالية الخطورة واستئصال ورم يقارب وزنه الخمسين كيلو بدون مضاعفات طبية.
وحول هذا الموضوع تحدث استشاري الأورام النسائية الدكتور عبدالعزيز العبيد قائلًا: بعد أن بدأت مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا بمراجعة مستشفيات رعاية الطبية للكشف عن أسباب ظهور الحالة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل؛ تبين أن المريضة تعاني من ورم في المبيض مع وجود فشل في عضلة القلب من الدرجة الشديدة ما جعل العملية شديد التعقيد.
وأضاف الدكتور العبيد أن العملية كانت في غاية الخطورة، حيث أدت حالتها الصحية لاستئصال الرحم والمبايض مع الورم بدون مضاعفات طبية، ولله الحمد. كما استمرت العملية لمدة ساعتين، ونتجت عن خروج المريضة من المستشفى في حالة جيدة بعد بضعة أيام لاستكمال العلاج في العيادات الخارجية لقسم النساء والولادة.
ويعتبر هذا الإنجاز والتعاون الطبي في مستشفيات رعاية الطبية معهوداً، حيث تمت العملية والإشراف على الحالة من نخبة الاستشاريين في تخصصات متعددة بقيادة د. عبدالعزيز العبيد، استشاري الأورام النسائية، مع د. رؤى استشاري النساء والولادة، واستشاريي القلب، استشاري التخدير والعناية المركزة.