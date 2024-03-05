عملية عالية الخطورة..."رعاية" الطبية تسجل نجاحاً جديداً باستئصال ورم يزن 50 كجم

وحول هذا الموضوع تحدث استشاري الأورام النسائية الدكتور عبدالعزيز العبيد قائلًا: بعد أن بدأت مريضة تبلغ من العمر 40 عامًا بمراجعة مستشفيات رعاية الطبية للكشف عن أسباب ظهور الحالة، وبعد عمل الفحوصات اللازمة بشكل عاجل؛ تبين أن المريضة تعاني من ورم في المبيض مع وجود فشل في عضلة القلب من الدرجة الشديدة ما جعل العملية شديد التعقيد.