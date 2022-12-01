الرياض تودع الـ30° لنهاية فبراير.. "المسند": تغرب الشمس جهة القبلة تمامًا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن الرياض قد تودع الثلاثينيات المئوية حتى نهاية شهر فبراير المقبل "نهاية العقرب الثانية تقريبًا".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "في الرياض وخلال شهر ديسمبر، تغرب الشمس جهة القبلة تمامًا، وعادة ما يكون متوسط درجة الحرارة العظمي بالرياض في هذا الشهر بين 20- 24 درجة مئوية ظُهرًا، ونادرًا ما تنخفض الحرارة إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 29م".
وأضاف: "في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) بين 10- 13م، ونادرًا ما تنخفض عن 6م أو تتجاوز 17م".