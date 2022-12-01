الرياض تودع الـ30° لنهاية فبراير.. "المسند": تغرب الشمس جهة القبلة تمامًا

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "في الرياض وخلال شهر ديسمبر، تغرب الشمس جهة القبلة تمامًا، وعادة ما يكون متوسط درجة الحرارة العظمي بالرياض في هذا الشهر بين 20- 24 درجة مئوية ظُهرًا، ونادرًا ما تنخفض الحرارة إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 29م".