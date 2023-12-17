لاختصار الوقت والجهد.. "هيئة الطرق" تُواصل جولات الفحص باستخدام تقنية "الدرون"

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تستخدم العديد من التقنيات الحديثة ضمن عقود الصيانة المبنية على الأداء، التي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في أعمال الصيانة، كما تساعد هذه التقنيات في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًّا في جودة الطرق مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.