بعد معاناة 10 سنوات.. مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يعيد قدرة ستيني على المشي
تَمكن فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة القدرة على المشي لمريض في عامه الستين، عبر إجراء عملية استبدال لمفصل الركبة اليسرى ومعالجة تقوس الساقين، بعد معاناة طويلة استمرت 10 سنوات، تسببت له في عدم القدرة على أداء المهام اليومية الاعتيادية، نتيجة الشعور بالألم الشديد الذي لا يستجيب للأدوية المسكنة والعلاج التحفظي التقليدي.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج: إنه فور وصول المريض لعيادة العظام بالمستشفى، تم إخضاعه لعدد من التحاليل المخبرية الدقيقة وكذلك فحوصات بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) على مفاصل الساقين، وأكدت النتائج وجود زوائد عظمية ناتجة عن الاحتكاك الشديد، وتآكلًا في مفصل الركبة والحاجة الماسة لاستبدالها، وكذلك وجود تقوس شديد بالساقين.
وبعد دراسة التاريخ المَرَضي جيدًا تم وضع خطة علاجية بدأت برفع قياسات الركبتين، وتَبين أن نسبة التقوس بالساقين هي 25 درجة، بعدها تم الاستعداد للتدخل الجراحي؛ موضحًا أن العملية استغرقت ساعة ونصفًا تحت التخدير النصفي، وتم فيها استبدال وزراعة مفصل ألماني الصنع من مادة الكوبلات والكروم، والذي يتميز بالجودة والمتانة؛ علاوة على تحقيق المرونة الكاملة للمفاصل والأريحية عند الحركة.
وتمت العملية عبر إجراء فتح جراحي بسيط، تلاها تنظيف محيط الركبة جيدًا؛ تمهيدًا للزراعة، باستخدام تقنية حديثة للسيطرة على الألم تُعرف باسم "Epidural"، وهي إبرة ظهر تساعد بشكل كبير في السيطرة على الألم خلال يوم العملية وما بعده.
ولفت رئيس الفريق الطبي المعالج إلى أن العملية أجريت بنجاح تام ولله الحمد دون أية مضافعات.. وخلال 24 ساعة من الجراحة استطاع المريض الوقوف تدريجيًّا وأداء الحركة البسيطة، وتلقى رعاية طبية فائقة بجناح التنويم لمدة 5 أيام، خرج بعدها للمنزل بعد أن استعاد كامل حركته وعاد يمارس حياته بصورة طبيعية. ويخضع المريض حاليًا للعلاج التأهيلي لإعادة كامل القدرة لعضلات وغضاريف الساقين لوضعها الطبيعي.