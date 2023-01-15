بعد معاناة 10 سنوات.. مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يعيد قدرة ستيني على المشي

وبعد دراسة التاريخ المَرَضي جيدًا تم وضع خطة علاجية بدأت برفع قياسات الركبتين، وتَبين أن نسبة التقوس بالساقين هي 25 درجة، بعدها تم الاستعداد للتدخل الجراحي؛ موضحًا أن العملية استغرقت ساعة ونصفًا تحت التخدير النصفي، وتم فيها استبدال وزراعة مفصل ألماني الصنع من مادة الكوبلات والكروم، والذي يتميز بالجودة والمتانة؛ علاوة على تحقيق المرونة الكاملة للمفاصل والأريحية عند الحركة.