يستمر لـ 3 أشهر.. "ساما" يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني في نسخته الأولى

أطلق البنك المركزي "ساما" برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني بنسخته الأولى، الذي يستمر ثلاثة أشهر، حيث يستهدف تطوير القدرات الوطنية وتدريب وتأهيل مجموعة من منسوبي البنك المركزي والقطاع المالي من البنوك المحلية، من خلال إشراكهم في برنامج تطويري مكثّف ومتخصص بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في إحدى أبرز الجامعات البريطانية.
ويعد هذا البرنامج أحد أهم البرامج المستحدثة على المستويين المحلي والعالمي، ويهدف إلى وضع الأسس وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في المجال.
ويأتي البرنامج في إطار الاهتمام الذي يوليه "ساما" لدعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال عدة مراحل ابتداءً من مراحل التأسيس، ومرورًا بالتدريب على رأس العمل مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.