يستمر لـ 3 أشهر.. "ساما" يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني في نسخته الأولى

ويأتي البرنامج في إطار الاهتمام الذي يوليه "ساما" لدعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب النظري والتطبيقي لمكافحة الاحتيال المالي من خلال عدة مراحل ابتداءً من مراحل التأسيس، ومرورًا بالتدريب على رأس العمل مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، وجهات عالمية رائدة في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني.