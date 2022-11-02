"الدفاع" و"سدايا" تُوقّعان مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية الآمنة

وتدعم "سدايا" بموجب الاتفاقية، وزارة الدفاع بالخدمات الاستشارية التقنية في مجال إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم استشارات في حلول وتقنيات بناء مستودع البيانات، وفي مجال ترحيل البيانات، ومشاركة البيانات التي تُسهم في رفع مستوى خدمات الوزارة.