من محطات الاستقبال إلى مقار السكن.. كوادر نسائية لإرشاد حافلات الحجاج بمكة

وتضمنت الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام كوادر وطنية من العنصر النسائي؛ حيث تم تدريبهن وتأهيلهن على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن، وشكلت الخطة وجود أكثر من (60) سيدة من الكادر النسائي موزعات على مهام عدة وأعمال في المركز وداخل محطات استقبال الحافلات، إضافة إلى كوادر من الشباب السعودي.