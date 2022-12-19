بمشاركة 160 طالباً.. جامعة طيبة تُطلق برنامج "سفراء الوسطية" بنسخته السابعة

تطلق جامعة طيبة، الأحد المقبل، برنامج سفراء الوسطية بنسخته السابعة بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الحج والعمرة، تحت شعار (الوطن حياة)، بمركز المؤتمرات والاحتفالات بالجامعة بمشاركة 40 جامعة وكلية وأكثر من 160 طالباً.
ويهدف برنامج "سفراء الوسطية 7"، الذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام، إلى نشر مفهوم الوسطية والتوسط والاعتدال بين الطلبة وشحذ طاقاتهم وقدراتهم للعطاء وتقديم مبادرات تسهم في تعميق مفهوم الوسطية لديهم، وتعزيز مبدأ الولاء والانتماء لوطنهم وولاة أمرهم.
وحرصت جامعة طيبة على ربط فعاليات البرنامج ومبادراته ومنتجاته ومخرجاته برؤية المملكة (2030) وتضمينه موضوعات حيوية في مجالات: الأمن السيبراني أمن الوطن، الوسطية في العالم الرقمي، التسامح لغة العالم، مبادرات لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، الوعي ضمان في التحذير من الجماعات الضالة من خلال عدد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية واللقاءات الحوارية والندوات الإثرائية التي يعقدها البرنامج باستضافة نخبة من المختصين والخبراء، كما يشمل البرنامج عدداً من الزيارات والجولات السياحية على آثار المدينة المنوّرة ومواقعها التاريخية.