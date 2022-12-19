بمشاركة 160 طالباً.. جامعة طيبة تُطلق برنامج "سفراء الوسطية" بنسخته السابعة

وحرصت جامعة طيبة على ربط فعاليات البرنامج ومبادراته ومنتجاته ومخرجاته برؤية المملكة (2030) وتضمينه موضوعات حيوية في مجالات: الأمن السيبراني أمن الوطن، الوسطية في العالم الرقمي، التسامح لغة العالم، مبادرات لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، الوعي ضمان في التحذير من الجماعات الضالة من خلال عدد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية واللقاءات الحوارية والندوات الإثرائية التي يعقدها البرنامج باستضافة نخبة من المختصين والخبراء، كما يشمل البرنامج عدداً من الزيارات والجولات السياحية على آثار المدينة المنوّرة ومواقعها التاريخية.