صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة الملك سعود يعقدان مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الذي سيتم إطلاقه الأحد المقبل في مسرح المربع بقاعة العارض بمقر الجامعة بالرياض.
وشارك في المؤتمر الصحافي الأستاذ عبدالله الحسين (صندوق تنمية الموارد البشرية)، والدكتور أنس الشعلان (جامعة الملك سعود).
ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي، والمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافة إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج تأهيل المرشدين يتضمن عدداً من ورش العمل الأولية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمهتمين في الإرشاد المهني، ويسعى البرنامج خلالها إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنضمين المعلومات اللازمة.