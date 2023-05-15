صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة الملك سعود يعقدان مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين

ويعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي، والمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافة إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.