استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مطار جدة استعداداً لأداء مناسك الحج

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المميزة المقدمة لهم لحظة وصولهم، وما لمسوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وخدمات وتسهيلات، منوهين بما شاهدوه من مشروعات ضخمة أسهمت بعد توفيق الله في سرعة إنهاء إجراءاتهم، والحرص على إنجازها لضمان وصولهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معربين عن شكرهم لجميع الجهات العاملة والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن على ما يقدمونه من جهود تنظيمية لتمكنهم من إكمال رحلة الحج بسلام أمنين.