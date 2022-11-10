وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة.