وادي بيش الخلاب.. لوحة طبيعة تتجدد في خريف جازان

ويشكل وادي بيش مَعلمًا سياحيًّا، وهو من أهم مصادر المياه في المملكة؛ حيث يمتد الوادي من سد بيش أحد أكبر السدود في المملكة وأطولها من حيث الارتفاع؛ مما يجعله رافدًا حيويًّا للحياة النباتية والزراعية في المنطقة.