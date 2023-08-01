"تطوير محمية الملك سلمان" الملكية تحتفل بتخريج 21 متدرباً

يذكر أن تخريج المتدربين تزامن مع اليوم العالمي للجوالين، الذي يوافق 31 يوليو من كل عام؛ حيث تحرص هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، على إشراك وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف عناصرها وجعلهم الركيزة الأساسية.