"تطوير محمية الملك سلمان" الملكية تحتفل بتخريج 21 متدرباً

احتفلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اليوم الثلاثاء، بتخريج 21 متدرباً، يمثلون الدفعة الأولى من برنامج "نخبة الجوالة".
ويهدف هذا البرنامج إلى خلق نموذج ومفهوم جديد لوظيفة الجوال، إضافة إلى رفع الكفاءة الفنية والمهنية وإشراك المجتمعات المحلية من خلال التوظيف، بالتعاون مع جامعة تبوك.
وقد استمر "نخبة الجوالة" لمدة ستة أشهر، مارس فيها المتدربون المهارات اللازمة للعمل في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية والمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات متقدمة في الرصد والمراقبة البيئية.
كما اشتمل البرنامج على تدريبات عملية ونظرية على أرض الواقع داخل المحمية؛ حيث طبق المتدربون بشكل عملي كيفية التفاعل مع البيئة ومحتوياتها وحمايتها من التهديدات المختلفة.
وتضمن البرنامج على رسائل توعوية، تركز على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية، وكيفية التعاون مع المجتمع المحلي، لتحقيق الأهداف والتطلعات لحمايتها وخلق توازن بيئي مستدام.
يذكر أن تخريج المتدربين تزامن مع اليوم العالمي للجوالين، الذي يوافق 31 يوليو من كل عام؛ حيث تحرص هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، على إشراك وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف عناصرها وجعلهم الركيزة الأساسية.