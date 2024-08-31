"شريك ثقافي واقتصادي".. حضور سعودي مميّز بـ"المهرجان السويسري للإبل 24"

يشارك العضوان البارزان في عالم الإبل فهد بن قايل؛ وحمد العجيمة؛ في فعاليات المهرجان السويسري للإبل 2024، الذي يُقام في مدينة زيورخ السويسرية خلال الفترة من 30 أغسطس - 1 سبتمبر؛ حيث وُجدا في هذا المهرجان لتعزيز التواصل مع مُلاك الإبل حول العالم، وتبادل الخبرات في مجال الإبل، بتوجيهٍ ودعمٍ من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.