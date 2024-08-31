"شريك ثقافي واقتصادي".. حضور سعودي مميّز بـ"المهرجان السويسري للإبل 24"

يشارك العضوان البارزان في عالم الإبل فهد بن قايل؛ وحمد العجيمة؛ في فعاليات المهرجان السويسري للإبل 2024، الذي يُقام في مدينة زيورخ السويسرية خلال الفترة من 30 أغسطس - 1 سبتمبر؛ حيث وُجدا في هذا المهرجان لتعزيز التواصل مع مُلاك الإبل حول العالم، وتبادل الخبرات في مجال الإبل، بتوجيهٍ ودعمٍ من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.
تتمثل أهمية المهرجان، الذي أُطلق قبل ثلاثة عشر عاماً، في التعريف بالحضارة والتراث العربي وتاريخ الإبل وأهميتها على مدى التاريخ؛ حيث يتزامن هذا العام مع "السنة الدولية للإبليات" التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الإبل وأهميتها في حياة كثيرٍ من الشعوب.
وبهذه المناسبة، أكّد فهد بن قايل؛ أن المشاركة في هذا المهرجان ذات أهداف ومعانٍ سامية؛ من بينها تبادل الخبرات مع المشاركين في الفعّالية المُقامة بقلب أوروبا.
وأضاف: "إذا شاركت الآخرين هوايتك وإرثك العريق فسوف ينتشر ويصل للغير، ونحن نُوفد إلى أوروبا لمشاهدة المهرجانات وتبادل الخبرات، وأعتقد أن قطاع الإبل يعيش تطوراً منقطع النظير في ظل الاهتمام والدعم الكبير من قِبل قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- فرؤية المملكة 2030 فتحت مجالاً كبيراً لجميع القطاعات، وهي رؤية طموحة تعزّز نمو مختلف القطاعات، ومنذ إطلاقها باتت الإبل تعيش في عصرها الذهبي".
ومضى قائلاً: "الإبل حاضرة تاريخياً على مدى عصور، كما أن ارتباطها بالإنسان العربي كبير للغاية، وهي رفيقة دربه، وعلى ظهورها توحّدت المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وقد أصبحت شريكاً ثقافياً واقتصادياً، فاقتصادات الإبل أصبحت حاضرة بقوة".