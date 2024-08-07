46 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط، وأعلى نسبة رطوبة 95 في كل من مكة المكرّمة وأبها والباحة والسودة، وأقل رطوبة 15 في الرياض والمجمعة وحفر الباطن.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في الدمام وحفر الباطن والتنهات والدهناء والصمان، و44 درجة في الخرج ووادي الدواسر، و43 ْمئوية في الرياض.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 ْمئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة 16، والقريات 20 ْمئوية، وطريف والطائف 21 ْمئوية.
وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعديّة من متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.