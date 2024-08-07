46 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعديّة من متوسطة إلى غزيرة؛ تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.