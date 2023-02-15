وصول أكثر من 4.8 مليون معتمر إلى المملكة خلال موسم العمرة هذا العام

وبلغ إجمالي المعتمرين الذين قَدِموا إلى المدينة المنوّرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي خلال موسم العمرة هذا العام 1.351.731 معتمراً بنسبة 31% من إجمالي قدوم المعتمرين، فيما غادرها 680.017 زائراً عبر المنفذ الجوي، بعد أدائهم الصلوات في المسجد النبوي والتشرُّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-، كما استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، 11.132 معتمراً قَدِموا جواً لأداء شعيرة العمرة ومناسك الزيارة.