رئيس "مخبر الفكر الإسلامي" بتونس: المملكة وشعبها ينظرون إلى المسلمين بعدالة واعتدال

وقال الحاج "طرودي": "لم نستغرق أكثر من عشر دقائق منذ الوصول إلى المطار إلى خروجنا منه، إذ وجدت نفسي خارج المطار بعد دقائق معدودة، مشيرًا إلى أن هذا إن دل عن شيء فإنما يدل على وجود تقدم في كل المجالات بالمملكة، خصوصًا في التسهيلات والإجراءات، مقارنة بالماضي عندما كنت طالبًا هنا في الجامعة الإسلامية، حيث كانت أمور الحج تبدو صعبة، لكنها اليوم سهلة جدًا، ومتيسرة إلى حد بعيد".