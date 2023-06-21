رئيس "مخبر الفكر الإسلامي" بتونس: المملكة وشعبها ينظرون إلى المسلمين بعدالة واعتدال

أعرب الدكتور خالد طرودي، رئيس مخبر الفكر الإسلامي وتحولاته من جمهورية تونس الشقيقة، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن سعادته بالوصول إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، أولى طلائع ضيوف البرنامج في مقر استضافتهم بمكة المكرمة، تنفيذًا للأمر السامي الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.
وقال الحاج "طرودي": "لم نستغرق أكثر من عشر دقائق منذ الوصول إلى المطار إلى خروجنا منه، إذ وجدت نفسي خارج المطار بعد دقائق معدودة، مشيرًا إلى أن هذا إن دل عن شيء فإنما يدل على وجود تقدم في كل المجالات بالمملكة، خصوصًا في التسهيلات والإجراءات، مقارنة بالماضي عندما كنت طالبًا هنا في الجامعة الإسلامية، حيث كانت أمور الحج تبدو صعبة، لكنها اليوم سهلة جدًا، ومتيسرة إلى حد بعيد".
ورفع الدكتور خالد طرودي الشكر الجزيل لكل العاملين على هذا البرنامج، قائلاً: "إن هذا ليس غريبًا من بلد تريد الخير للأمة الإسلامية، ودليل واضح على أن قيادة هذه البلاد وأهلها هم أهل عطاء، وأهل خير، وأهل فضل، وأهل بر، وأهل إحسان، مؤكدًا أن المملكة وشعبها ينظرون إلى المسلمين بعدالة واعتدال؛ فيقربونهم إليهم ليعلموا أن هذا البلد بلد أمن وأمان وبلد اطمئنان وبلد حج".
وأضاف : "نشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة، كما أثنى بالشكر لسمو ولي عهده على هذه الاستضافة، التي أتيحت لي -على الأقل- لتأدية مناسك الحج لأكون من الشاكرين لله عز وجل، ثم لهؤلاء الناس الذين أفاضوا علينا من فضلهم وكرمهم، فجزاهم الله عنا كل خير".