أمير تبوك ينوه بإنجازات النادي الوطني واللاعبين الحاصلين على ميداليات قارية وعالمية

وفي بداية الاستقبال هنأ أمير المنطقة اللاعبين بهذا الإنجاز حاثًا على مضاعفة الجهد، مؤكدًا أن الشباب هم عماد رؤية المملكة 2030 , مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الله ثم بفضل التخطيط السليم والاهتمام بالألعاب المختلفة، منوهًا بالدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من القيادة الرشيدة.