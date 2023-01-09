أمير تبوك ينوه بإنجازات النادي الوطني واللاعبين الحاصلين على ميداليات قارية وعالمية

استقبل امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز اليوم رئيس مجلس إدارة النادي الوطني أحمد بن عبد العزيز الخريصي يرافقه اللاعبون الحاصلون على ميداليات في البطولات القارية والعالمية .
وفي بداية الاستقبال هنأ أمير المنطقة اللاعبين بهذا الإنجاز حاثًا على مضاعفة الجهد، مؤكدًا أن الشباب هم عماد رؤية المملكة 2030 , مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الله ثم بفضل التخطيط السليم والاهتمام بالألعاب المختلفة، منوهًا بالدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من القيادة الرشيدة.
وقدم أمير المنطقة مكافآت مالية مجزية للاعبين بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز .
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة النادي الوطني باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النادي عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لإنجازات النادي وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها أندية المنطقة.