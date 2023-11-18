شاهد.. توقعات هطول الأمطار اليوم وغدًا وفق مخرجات النماذج العددية للأرصاد

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار كانت في الواحدة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء، في رابغ وخليص وجدة، بينما بدأت من الثالثة فجرًا في العاصمة المقدسة والجموم وبحرة.