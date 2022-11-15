"ضيف إندونيسيا الكبير".. شاهد كيف رحّبت قيادات إسلامية وجامعات بولي العهد

يُذكر أنه ما من شخصية قيادية أو على رأس أحد الوفود المشاركة في القمة، قد حَظِيَت بهذه الحفاوة والترحيب الممتزج بمشاعر المحبة والوفاء، على مدى تاريخ انعقاد هذه القمة على مستوى الرئاسات منذ عام 2008، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأيادي البيضاء لمملكة الخير في مختلف بقاع المعمورة.