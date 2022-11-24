نيابةً عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يستقبل النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة، بالرياض، النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان عادلبيك قاسم علييف، رئيس الوفد القرغيزي المشارك في أعمال الدورة (الثالثة) للجنة المشتركة السعودية ـ القرغيزية التي عقدت خلال الفترة من 21 - 23 نوفمبر 2022م في مدينة الرياض.