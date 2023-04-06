انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الرمضانية بتاريخية جدة

وأوضح المتحدث الرسمي لجمعية "خيركم" عبدالله بن أحمد الغامدي أن هذه المسابقة تقدم لها 1680 حافظًا للقرآن من ذوي الأصوات الشجية، فيما تأهل منهم 320 مشاركًا هم الأبرز صوتًا وتلاوةً وإتقانًا وتمكنًا، ويتنافسون ضمن 3 مسارات؛ وهي: حفظ القرآن الكريم، وأجمل التلاوات، وفضائل للأطفال.