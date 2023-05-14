أمير الرياض ينوّه بإعلان ولي العهد إطلاق اسم "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" بالعاصمة

وقال: "إن هذا المشروع بمسماه الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ومستهدفاته برفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة الإسلامية ومبادئها، سيكون إضافة مهمة لعاصمة الوطن الرياض، ومحفزًا للنمو السكاني والاقتصادي فيها، حيث تشهد حراكًا تنمويًا ونهضة شاملة في ظل توجيهات القيادة ومحققًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم.