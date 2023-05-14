أمير الرياض ينوّه بإعلان ولي العهد إطلاق اسم "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" بالعاصمة

نوّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" في مدينة الرياض وتطويرهما.
وقال: "إن هذا المشروع بمسماه الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ومستهدفاته برفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة الإسلامية ومبادئها، سيكون إضافة مهمة لعاصمة الوطن الرياض، ومحفزًا للنمو السكاني والاقتصادي فيها، حيث تشهد حراكًا تنمويًا ونهضة شاملة في ظل توجيهات القيادة ومحققًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم.
وأكد أن إطلاق اسم الملك سلمان على هذا المشروع يأتي مرسخًا ومبرزًا لما قدمه -حفظه الله- إبان توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود من تخطيط وتطوير وتنمية شاملة، مشيدًا بتوظيف نمط العمارة السلمانية في المرافق العامة في الحي وصنع هوية خاصة بالمكان حيث يعكس عمق الهوية المحلية من خلال مزج روح الأصالة والتراث والحداثة في آن واحد، وهذا ما ارتكزت عليه العمارة في الرياض إبان تولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إمارة الرياض آنذاك وحرصه وتأكيده على المحافظة على الهوية المحلية ومزج الأصالة بالمعاصرة.
ورفع أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية واهتمام لتنمية هذا الوطن وأبناءه، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظهم بحفظه، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه ورخاءه.