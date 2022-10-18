هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تطلق مبادرة "ننثرها لغدٍ أخضر"

يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية قد أطلقت خلال هذا العام 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات زيادة الرقعة الخضراء، مثل زراعة الشتلات ونثر البذور وحملات إصحاح بيئي وتوعية، كما تمت زراعة 100 ألف شتلة بمشاركة أكثر من 1000 متطوع على أراضيها لتعزيز دور المجتمع في أعمال الحفظ البيئي.