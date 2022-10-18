هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تطلق مبادرة "ننثرها لغدٍ أخضر"

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مبادرة تطوعية لنثر البذور تحت شعار "ننثرها لغدٍ أخضر"، في ستة مواقع من الأودية على أراضي المحمية، شملت وادي نيال، وشعيب أبو طليحات، ووادي فجر، وشعيب القليب، وهضبة سربوط، ووادي موت ومسحا.. جاء ذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي لتنمية الغطاء النباتي.
وتهدف المبادرة، التي تستمر شهرين، إلى تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في المحمية بمشاركة عددٍ من الجمعيات التطوعية والمتطوعين، عبر نثر ما يقدر بقرابة أربعة أطنان من البذور.
يُذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية قد أطلقت خلال هذا العام 14 مبادرة تطوعية، ما بين حملات زيادة الرقعة الخضراء، مثل زراعة الشتلات ونثر البذور وحملات إصحاح بيئي وتوعية، كما تمت زراعة 100 ألف شتلة بمشاركة أكثر من 1000 متطوع على أراضيها لتعزيز دور المجتمع في أعمال الحفظ البيئي.