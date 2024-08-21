إنذار أحمر.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة في 6 مناطق و"المدني" يتفاعل

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات "الأرصاد" حول حالة الأمطار لكل من: المدينة المنوّرة ونجران ومكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة، خلال اليوم، داعياً إلى البقاء في مكانٍ آمنٍ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفادياً لأيّ مكروهٍ- لا قدّر الله.