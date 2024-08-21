إنذار أحمر.. أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة في 6 مناطق و"المدني" يتفاعل

تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات "الأرصاد" حول حالة الأمطار لكل من: المدينة المنوّرة ونجران ومكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة، خلال اليوم، داعياً إلى البقاء في مكانٍ آمنٍ، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفادياً لأيّ مكروهٍ- لا قدّر الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: المدينة المنوّرة ونجران ومكة المكرّمة وجازان وعسير والباحة، لحالة أمطارٍ غزيرة تًصحب برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعقَ رعديّة، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.