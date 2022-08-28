مشروع الأمير محمد بن سلمان يحيي النسيج التاريخي لخمسة مساجد جديدة في مكة المكرمة

أما مسجد الخضر الواقع بشارع الذهب في حي البلد، على بعد نحو 66 كلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، فيعود بناؤه لأكثر من 700 عام، ويذكر أن أول من وطِئت قدمه المكان الخضر المذكور في القرآن الكريم، فيما تذهب روايات أخرى إلى أنه رجل من سكان المنطقة خلال القرون السابقة، بنى المسجد وأطلق عليه اسمه، وستكون مساحة المسجد بعد ترميمه 355.09 م2، فيما ستتسع صفوفه لنحو 355 مصلياً.