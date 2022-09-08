"الشؤون الإسلامية" تتصدر التقرير النصفي الأول لأداء الأجهزة الحكومية لـ 2022

ويأتي تصدّر "الشؤون الإسلامية" وفق قياس مستوى التفاعل والتنسيق للأنشطة الإعلامية وتنظيمها، والأرقام والإحصائيات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي، من حيث مراجعة الخطط الإعلامية، وتنسيق الحملات الإعلامية المشتركة، ونشر المواد الإعلامية، والتنسيق والتغطية الإعلامية، والإنتاج الرقمي.