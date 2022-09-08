"الشؤون الإسلامية" تتصدر التقرير النصفي الأول لأداء الأجهزة الحكومية لـ 2022

تصدّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التقرير النصفي الأول للبرنامج الإعلامي الموحد GRID لعام 2022 لمركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، محققة نسبة تفاعل 100٪، حيث تم التصنيف نظير مستوى التفاعل الإعلامي المميز، والمشاركة بالحملات وفق أرقام وإحصائيات GRID.
ويأتي تصدّر "الشؤون الإسلامية" وفق قياس مستوى التفاعل والتنسيق للأنشطة الإعلامية وتنظيمها، والأرقام والإحصائيات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي، من حيث مراجعة الخطط الإعلامية، وتنسيق الحملات الإعلامية المشتركة، ونشر المواد الإعلامية، والتنسيق والتغطية الإعلامية، والإنتاج الرقمي.
وقد حافظت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التفاعل الكامل امتداداً لتفاعلها في النصف الثاني من عام 2021م.
يأتي ذلك نتيجة لتفاعل الوزارة المستمر مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID من خلال تزويد البرنامج بأنشطتها الإعلامية المستقبلية لتحقيق التكامل في العمل الإعلامي المشترك بين مختلف الأجهزة الحكومية، في ظل متابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وحرصه على إبراز جهود الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة وخدمتها للإسلام والمسلمين.