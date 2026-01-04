إعادة حركة يد خمسينية بعد جراحة دقيقة لأورام العظام في المدينة

وأشار التجمع إلى أن المريضة تماثلت للشفاء وأصبحت قادرة على استخدام يدها بشكل طبيعي، بعد أن كانت تعاني من شبه شلل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد إضافة نوعية في سجل النجاحات الطبية بالمنطقة، ويعكس جاهزية وكفاءة الكوادر الصحية في تقديم رعاية متقدمة وفق أعلى المعايير.