إيقاف "شركة تأمين" عن ممارسة النشاط لمخالفتها التعليمات

أعلنت هيئة التأمين، إيقاف إحدى شركات وساطة التأمين عن ممارسة النشاط؛ لعدم التزامها بالتعليمات الإشرافية والرقابية الصادرة عن الهيئة، بالإضافة إلى عدم التجاوب في تصحيح تلك المخالفات.
وتفصيلاً فقد أصدرت الهيئة بيانًا أوضحت فيه أنها قررت إيقاف شركة واكن لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين 22 / 09 / 1445هـ, الموافق 2024/04/01م، للمخالفات المرصودة عليها، ومن أبرزها عدم تسليم البيانات المالية.
وأضافت أن القرار جاء تطبيقًا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 /06 / 1424هـ وتعديلاته، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي قد تنشأ عنها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم تأثر مصالحهم.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على المساهمة في استقرار قطاع التأمين وتنظيمه والإشراف والرقابة عليه وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يُرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.
ودعت "الهيئة" جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعتها في ذلك وفي حال عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقديم إلى هيئة التأمين عبر موقع حماية العملاء من خلال الرابط care.ia.gov.sa أو عبر الاتصال بالرقم المجاني (8001240551).