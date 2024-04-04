إيقاف "شركة تأمين" عن ممارسة النشاط لمخالفتها التعليمات

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على المساهمة في استقرار قطاع التأمين وتنظيمه والإشراف والرقابة عليه وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يُرفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.