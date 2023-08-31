"العثيم الخيرية": تأسيس محفظة استثمارية وقفية بقيمة 100 مليون ريال باسم الراحل عبدالمحسن العثيم

اعتمدت مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، تأسيس محفظة استثمارية وقفية بقيمة (100.000.000) مائة مليون ريال، للفقيد الراحل الابن عبدالمحسن بن عبدالله العثيم يرحمه الله، سيتم تخصيص ريعها للأعمال الخيرية والإنسانية.
وأوضح رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية يأتي من باب ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل، والدعاء، وصدقة جارية لا ينقطع أجرها بإذن الله لابننا الراحل عبدالمحسن عليه رحمة الله ورضوانه.
وقال: "إن تأسيس المحفظة الاستثمارية الوقفية يهدف إلى تحقيق عوائد مستمرة وطويلة المدى؛ للمساهمة في المشاريع والمبادرات والأعمال الخيرية والإنسانية لتعظيم الأجر والثواب".
واختتم العثيم حديثه بالدعاء سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمد الابن عبدالمحسن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.