"العثيم الخيرية": تأسيس محفظة استثمارية وقفية بقيمة 100 مليون ريال باسم الراحل عبدالمحسن العثيم

وأوضح رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية يأتي من باب ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل، والدعاء، وصدقة جارية لا ينقطع أجرها بإذن الله لابننا الراحل عبدالمحسن عليه رحمة الله ورضوانه.