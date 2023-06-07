"الفضلي": المملكة أولت أهمية قصوى لحماية وتطوير الموارد الحيوية من مياه وأراضٍ

وأوضح "الفضلي" أن التحديات البيئية التي تواجه المنطقة العربية، تتمثل في شح المياه وزيادة مستويات الجفاف والتصحر، وتدهور الأراضي والبيئة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتزايد المستمر في عدد السكان، وتغير أنماط الاستهلاك، زيادةً على الصراعات، وتفشي الأوبئة، واضطرابات سلاسل توريد الأغذية، مؤكدًا أن هذه التحديات تشكل تهديدًا إضافيًا على استدامة النظم الغذائية الحالية، والأمن الغذائي في المنطقة.