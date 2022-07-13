الرياض تحتضن فعالية المشاريع والتجهيزات الخضراء لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا

وافتتح اللقاء الافتراضي رئيس المنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل بكلمة أوضح فيها أن تغيّر المناخ يمثل تهديداً غير مسبوق لمستقبلنا يشمل تغير المناخ والاحترار العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي يتسبب فيها الإنسان، وما ينتج عن ذلك من تحولات واسعة النطاق في أنماط الطقس، على الرغم من وجود فترات سابقة لتغير المناخ، وأنه منذ منتصف القرن العشرين كان للبشر تأثير غير مسبوق على نظام مناخ الأرض وتسبب في حدوث تغيير على نطاق عالمي."