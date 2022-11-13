صيانة وإنشاء وتطوير.. "ملفات بالجملة" تنتظر رئيس بلدية الموسم الجديد

وكان "الحكمي" قد باشر مهام عمله فعلياً، صباح اليوم، واجتمع بموظفي البلدية وحثَّ الجميع على الجهد وعدم التقصير في العمل، وقدّم شكره لأمين جازان، على منحه هذه الثقة، مؤكداً أنها حافز لمواصلة العمل والتطوير ، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يكتب له التوفيق، وأن يعينه على أداء الأمانة والمساهمة في دفع عجلة التنمية في المركز.