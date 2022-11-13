صيانة وإنشاء وتطوير.. "ملفات بالجملة" تنتظر رئيس بلدية الموسم الجديد

تنتظر المهندس محمد علي الحكمي؛ ملفات لتطوير مركز الموسم بعد صدور قرار أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني؛ تعيينه رئيساً لبلدية مركز الموسم الحدودي جنوب منطقة جازان.
وتعد ملفات معالجة التشوّه البصري، وتحسين وتطوير مدخل المركز، وإنارة جسر المركز بعد نقطة الضبط الأمني، واستكمال بعض المشاريع المتوقفة، وطرح فرص استثمار الواجهة البحرية؛ من أهم الملفات التي تنتظر "الحكمي".
كما تشمل ملفات "صيانة الأسفلت داخل القرى، وتحسين وتطوير الواجهة البحرية بالموسم، وتطوير المواقع السياحية على جنبات وادي بن عبدالله، وسرعة تنفيذ مزلقان طريق قرية الكدمي الواصل للطريق العام، فضلاً عن إنشاء سوق للنفع العام بالمركز، ومشروع ترقيم وتسمية الأحياء وإنهاء سفلتة مخطط ذوي الدخل المحدود وإنشاء ملاعب رياضية تخدم شباب المركز والقرى التابعة له، وتوسعة نطاق مدينة مركز الموسم شرقاً وربطها بحزام مع قرية زمزم".
وكان "الحكمي" قد باشر مهام عمله فعلياً، صباح اليوم، واجتمع بموظفي البلدية وحثَّ الجميع على الجهد وعدم التقصير في العمل، وقدّم شكره لأمين جازان، على منحه هذه الثقة، مؤكداً أنها حافز لمواصلة العمل والتطوير ، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يكتب له التوفيق، وأن يعينه على أداء الأمانة والمساهمة في دفع عجلة التنمية في المركز.