صندوق الاستثمارات العامة يدرس إنشاء أعلى برج في العالم بالرياض

يدرس صندوق الاستثمارات العامة خططًا لإنشاء برج ضخم بارتفاع 2 كم على منطقة مساحتها 18 كم مربع شمال الرياض، وسيكون ارتفاع الهيكل المقترح ضعف ارتفاع برج خليفة الذي يصل ارتفاعه 828 مترًا في دبي، وذلك بحسب ما ذكر موقع Meed.
ويخمن المقاولون الذين قاموا بتسعير الأبراج الضخمة سابقًا اعتمادًا على التصميم النهائي أنه قد يكلف حوالي 5 مليارات دولار (أي ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي).
ويقع مكان المشروع المحدد في منطقة غرب مطار الملك خالد الدولي، ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة من المشاريع المخطط لها في الضواحي الشمالية في الرياض ضمن خطة المملكة 2030.
وتجري مسابقة الآن للوصول إلى التصميم النهائي للبرج الذي سيحطم الأرقام القياسية، وتم دعوة 8 شركات للمشاركة في تصميم الشكل النهائي، وهم شركات رائدة في مجال التصميم، ومنها شركات: سكيدمور وأوينجز وميريل وأدريان سميث وجوردون جيل وغيرهم، كما أجرت شركة EY دراسة الجدوى الخاصة بالتطوير.