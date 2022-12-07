صندوق الاستثمارات العامة يدرس إنشاء أعلى برج في العالم بالرياض

ويخمن المقاولون الذين قاموا بتسعير الأبراج الضخمة سابقًا اعتمادًا على التصميم النهائي أنه قد يكلف حوالي 5 مليارات دولار (أي ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي).

ويقع مكان المشروع المحدد في منطقة غرب مطار الملك خالد الدولي، ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة من المشاريع المخطط لها في الضواحي الشمالية في الرياض ضمن خطة المملكة 2030.