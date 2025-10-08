النيابة العامة و"محمية الإمام تركي" توقعان مذكرة تعاون لحماية البيئة وتعزيز الوعي القانوني

كما تضمنت المذكرة التعاون في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وبناء القدرات الوطنية في مجالات البيئة، بما يعزز من تكامل الجهود المؤسسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.