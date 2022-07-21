منصة مكاني و"SMC" يوقعان اتفاقية استخدام منصة التذاكر

وقعت منصة مكاني وSMC اتفاقية لبيع تذاكر المباريات والفعاليات عبر المنصة الإلكترونية، التي تُعنى بخدمات حجز وشراء تذاكر الفعاليات ومباريات كرة القدم.
ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة البريد السعودي "سبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب "SMC" خالد الخضير الرئيس التنفيذي للشركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم آلية وأعمال نشاط بيع التذاكر الإلكترونية الخاصة بحضور مباريات كرة القدم السعودية، والفعاليات المقامة في الإستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض (مرسول بارك)، وأي فعاليات رياضية أخرى يتم تنظيمها من قبل SMC، وذلك عبر منصة "مكاني" الإلكترونية التابعة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، وذلك امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين سبل والجهات الخاصة للارتقاء بخدمة العملاء، والتوسع في الخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع استراتيجيات التحول في سبل ومبادراتها وخططها المستقبلية، من خلال إمكاناتها وكوادرها الوطنية.
يشار إلى أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تقدم خدمات بريدية ولوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتساهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير تعاملاتها، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، والعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.