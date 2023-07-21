مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ رضيع من مضاعفات تشوه خلقي بعظام الجمجمة

وأوضح الدكتور العوجان أن نتائج الفحوصات أشارت، إلى وجود التحام مبكر في عظمة الجمجمة وتعظم الدروز بشكل غير طبيعي، الأمر الذي تسبب في كبر حجم الدماغ وعدم قدرة الطفل على اتزان الرأس، وفي حال تأخر العلاج قد يؤدي إلى وفاة الطفل لا سمح الله. موضحاً أن الفريق الطبي قام بدراسة كافة البيانات وفحوصات الطفل وتم أخذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل لمعالجة هذا التشوه وللحد من المضاعفات المتزايدة.