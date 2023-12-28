تفاعلاً مع "سبق"… "الالتزام البيئي" يباشر واقعة النفايات الطبية برفحاء

باشر اليوم، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية موقعًا تم رصد نفايات طبية ملقاة في منطقة برية جنوبي محافظة رفحاء، وذلك تفاعلاً مع ما رصدته "سبق".
وعند الشخوص على الموقع جرى حصر المتضرر منه وأخذ العينات اللازمة من التربة لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيال الواقعة.
ويجري حالياً الاستدلال على المتسبّب في هذه المخالفة لمعالجة الموقع، وإعادة تأهيله بعد فرض العقوبات المنصوص عليها نظاماً، فيما دعا المركز الجميع الاتصال على الرقم 988 عند وجود مخالفات بيئية.
وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن رصدها نفايات طبية ملقاة جنوبي محافظة رفحاء دون التخلص منها بالشكل الصحيح، مما يشكل ذلك خطراً على البيئة والصحة العامة.