تفاعلاً مع "سبق"… "الالتزام البيئي" يباشر واقعة النفايات الطبية برفحاء

ويجري حالياً الاستدلال على المتسبّب في هذه المخالفة لمعالجة الموقع، وإعادة تأهيله بعد فرض العقوبات المنصوص عليها نظاماً، فيما دعا المركز الجميع الاتصال على الرقم 988 عند وجود مخالفات بيئية.