ويتواصل العطاء .. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 لإغاثة غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًّا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.