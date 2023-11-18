محليات

ويتواصل العطاء .. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 لإغاثة غزة

محمّلة بمساعدات إغاثية متنوعة يبلغ وزنها الإجمالي 35 طنًّا
ويتواصل العطاء .. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 لإغاثة غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًّا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة
الطائرة الإغاثية السعودية

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