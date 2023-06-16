بالفيديو.. وزير التعليم: أنا خادم لجميع المعلمين وهم الأساس في المسيرة التعليمية

ويُعد برنامج التدريب المكثف، الذي ينفذ على مرحلتين، بدأت في 2/ 2/ 2023 وتستمر حتى 23/ 8/ 2023، أكبر ملتقى تدريبي لطلبة الأولمبيادات الدولية، يخضع فيه الطلبة لتدريبات وتأهيل عالٍ بشراكة مع عدد من الجهات، في مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ويتضمن العديد من المستويات التدريبية النظرية والعملية، ويتخلله العديد من الاختبارات التشخيصية والاختبارات الخاصة.