مجموعة السليمان تُوَسع استثماراتها في تجارة التجزئة من خلال امتياز سيركل كي "Circle K"

تدير مجموعة السليمان منظومة أعمال عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: تجارة التجزئة متعددة القنوات، والخدمات اللوجستية، والتنمية العقارية. وتضم المجموعة كلًّا من: شركة إيكيا المملكة العربية السعودية والبحرين، و"فلو" للخدمات اللوجستية، و"احتراف" للتطوير العقاري، ومشروع مشترك مع "ليفسبيس"، إلى جانب استثمارات استراتيجية في "سلاسة" لتلبية التزامات التجارة الإلكترونية، ومنصة الخدمات اللوجستية العكسية وإعادة البيع "كارتلو".