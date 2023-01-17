مجموعة السليمان تُوَسع استثماراتها في تجارة التجزئة من خلال امتياز سيركل كي "Circle K"

أعلنت مجموعة السليمان اليوم، عن أحدث استثماراتها من خلال الاستحواذ الحصري على امتياز العلامة التجارية لمتاجر "سيركل كي" في المملكة العربية السعودية. وسيدعم ذلك الاستثمار نمو امتياز "سيركل كي" في المملكة.
تقدم "سيركل كي" خدمةً سريعة وسهلة ويمكن الاطلاع عليها هنا www.circlek.com؛ حيث توفر الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والباردة وبقية منتجات المتاجر الصغيرة، بالإضافة إلى الوقود وغسيل السيارات، كما تقدم خدمة شحن السيارات الكهربائية في عدد متزايد من المواقع.
تأسست "سيركل كي" عام 1951 في إلباسو، بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مملوكة لشركة "أليمونتاسيون كوش- تار" متعددة الجنسيات، والتي تُعد أكبر مشغّل للمتاجر الصغيرة في لافال، كندا.
مع "سيركل كي" كعلامتها التجارية العالمية، تتكون شبكة "كوش- تار" اليوم من أكثر من 14.300 متجر في أكثر من 24 دولة وإقليمًا؛ بما في ذلك ما يقرب من 1900 موقع امتياز في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا.
تدير مجموعة السليمان منظومة أعمال عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: تجارة التجزئة متعددة القنوات، والخدمات اللوجستية، والتنمية العقارية. وتضم المجموعة كلًّا من: شركة إيكيا المملكة العربية السعودية والبحرين، و"فلو" للخدمات اللوجستية، و"احتراف" للتطوير العقاري، ومشروع مشترك مع "ليفسبيس"، إلى جانب استثمارات استراتيجية في "سلاسة" لتلبية التزامات التجارة الإلكترونية، ومنصة الخدمات اللوجستية العكسية وإعادة البيع "كارتلو".
وقد صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان، سعود السليمان، بأنه "بموجب رؤية 2030؛ فإن المملكة العربية السعودية تشهد نموًّا حضريًّا متسارعًا وهجرة داخلية نحو المناطق الحضرية المركزية؛ لذلك فإن هناك فرصة متزايدة للمتاجر الصغيرة عالية الجودة للعمل في المناطق ذات الطلب العالي، مثل أبراج المكاتب ومحطات الوقود والمطارات ومحطات القطارات".
بالإضافة إلى زيادة تواجدها في المراكز الحضرية، تخطط مجموعة السليمان لتجربة نموذج امتياز فرعي لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من منصة "سيركل كي" لإطلاق أعمالهم، وتوسيع نطاق خدمات العلامة التجارية حتى تصل إلى أكبر عدد من السكان في جميع أنحاء المملكة.