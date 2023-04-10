قناديل ووقّادون وثريا.. "إضاءة الحرم".. قصة مبهرة بين "سور عمر" وتقنيات سعودية

تمضي السنون تلو السنين وولاةُ أمور المسلمين يولون اهتمامًا كبيرًا وعناية فائقة بأعظم مسجد في الإسلام وأقدس بقعة على وجه الأرض، ودائمًا ما كان المسجد الحرام يحظى بهذه المكانة الرفيعة، ومنذ بزوغ فجر الإسلام زاد الاهتمام كثيرًا؛ نظرًا لرفعة شأنه وعلو قدره في الدين الإسلامي وعند المسلمين قاطبة في شتى بقاع المعمورة، وما فتئ المسجد الحرام يحظى باهتمام ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله؛ بل وأصبح لقب خادم الحرمين الشريفين لقبًا يتشرف به ملوك هذه الدولة المباركة حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.