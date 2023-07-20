تمير.. نجاح أول عملية لتثبيت كسر عظمتي الساعد لشاب بتقنية التصوير الشعاعي

وأوضح المستشفى، أنه استقبل شابًّا يبلغ من العمر 29 عامًا تعرض للسقوط من دراجة نارية، وتبين بعد إجراء الفحوصات الأولية وجود إصابة في الساعد الأيمن، وتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات؛ حيث تم تثبيت كسر عظمتي الساعد باستخدام تقنية التصوير الشعاعي CARM الذي تم توفيره حديثًا، وهي العملية الأولى التي تُجرى في المستشفى بواسطة هذه التقنية.