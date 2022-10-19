طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يعلن جاهزيته لأمراض فصل الشتاء

ولأهمية عنصر الوقت في طب الطوارئ اهتم المستشفى بهذا الجانب، وأطلق أخيراً خدمة جديدة ربطت من خلالها سيارات الإسعاف، مع مركز قيادة الطوارئ عبر تقنية الصوت والصورة، وتمثل هذه الخدمة نقلة نوعية مهمة في مجال طب الطوارئ لما توفره من مزايا، أهمها: متابعة طبيب الطوارئ في مركز القيادة حالة المريض، وعلاماته الحيوية، وتقديم العلاجات المبدئية له من لحظة وصوله لسيارة الإسعاف، وفي أثناء نقله إلى المستشفى، مع توافر إمكانية الربط مع استشاريي طب الطوارئ للكبار أو الأطفال على مدار الساعة.