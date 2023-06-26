"الالتزام البيئي" يفرض معايير الجودة بتنفيذ 400 جولة ميدانية خلال موسم الحج

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز سعد المطرفي، أن الزيارات التفتيشية تم تكثيفها في مكة المكرمة، على مدار أكثر من أسبوعين خلال شهر يونيو الحالي، مع تنفيذ أكثر من 400 جولة رقابية، حيث تم من خلالها مخالفة بعض المنشآت التي لم تتقيد باشتراطات التصريح البيئي، أو مارست نشاطًا أو فعلًا يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، والمباشرة بالمرحلة التشغيلية للنشاط دون تصريح بيئي ساري المفعول.