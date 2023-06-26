"الالتزام البيئي" يفرض معايير الجودة بتنفيذ 400 جولة ميدانية خلال موسم الحج

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن ارتفاع كبير في نسبة الالتزام بمعايير الجودة في الأنشطة الصناعية والتعدينية والخدمية لجميع القطاعات العاملة في موسم الحج في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز سعد المطرفي، أن الزيارات التفتيشية تم تكثيفها في مكة المكرمة، على مدار أكثر من أسبوعين خلال شهر يونيو الحالي، مع تنفيذ أكثر من 400 جولة رقابية، حيث تم من خلالها مخالفة بعض المنشآت التي لم تتقيد باشتراطات التصريح البيئي، أو مارست نشاطًا أو فعلًا يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، والمباشرة بالمرحلة التشغيلية للنشاط دون تصريح بيئي ساري المفعول.
وبيّن أن هذه الإجراءات النظامية تمنع أي خطر محتمل يؤثر سلبًا على الوسط البيئي في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
وعلى صعيد المدينة المنورة، فقد نُفذت ما يقرب من 270 جولة رقابية، حيث تم من خلالها إغلاق أكثر من 39 منشأة خدماتية وصناعية، وكانت أبرز المخالفات على المنشآت في المدينة المنورة: عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية، وعدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة مثل الغبار والعوائق الهوائية، ومزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، بالإضافة إلى مخالفة المنشآت التي امتنعت عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي أو خطة معالجة المواقع الملوثة، وأيضاً عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة.
وأكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، الجهوزية التامة لفرقه وأطقمه مع الأساليب التقنية التي ستضمن جودة عوامل البيئة الحياتية في الهواء والماء والتربة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي أماكن نُسك الحج، مشيرًا إلى أن المؤشرات البيئية الخاصة بهذه العوامل آمنة.
وأعلن المركز ، لأول مرة في تاريخ الحج، أنه سيتم تتبع ورصد مستويات الضوضاء خلال موسم الحج، بهدف الحفاظ على أجواء إيمانية هادئة للحجيج ومُطمئنة طوال فترة مكوثهم لأداء المناسك.