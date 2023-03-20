"البلدية والاسكان" تُضاعف حملاتها الرقابية لمعالجة "التشوّه البصري"

وقد تم تحديد المناطق ذات الأولوية بناءً على تحليل موضعي، ومعايير توضّح أهمية مُعالجة هذه المناطق باعتبارها مناطق ومحاور لها الأثر البالغ على المشهد الحضري في المدينة.