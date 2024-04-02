أمطار غزيرة على الطائف.. وإنقاذ 5 محتجزين داخل مركبة في تجمع مياه

وكان "الدفاع المدني" ووفقًا لحسابه الرسمي على منصة X، وعن طريق فرقهُ بالطائف، قد أنقذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في تجمع مياه ناتج عن السيول التي خلفتها الأمطار.