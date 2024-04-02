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أمطار غزيرة على الطائف.. وإنقاذ 5 محتجزين داخل مركبة في تجمع مياه

إغلاق مؤقت لطريق جبل كرا بالهدا و"المدني" يحذر من عبور الأودية
أمطار غزيرة على الطائف.. وإنقاذ 5 محتجزين داخل مركبة في تجمع مياه

تصوير - ماجد عسيري: شهدت "الطائف" هطول أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء، فيما دعا "الدفاع المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ‫مكة المكرمة ومنها "الطائف" .

وتم الإغلاق المؤقت لطريق الهدا "جبل كرا" احترازيًا بالاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وكان "الدفاع المدني" ووفقًا لحسابه الرسمي على منصة X، وعن طريق فرقهُ بالطائف، قد أنقذ 5 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في تجمع مياه ناتج عن السيول التي خلفتها الأمطار.

وحذر "المدني" في الوقت نفسه من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها ، موضحًا أن مخالفة ذلك تصل غرامتها إلى 10000 ريال.

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