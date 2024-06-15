"صندوق الشهداء" يقدم 1000 أضحية لمستفيديه خلال عيد الأضحى

وتهدف هذه الخدمة إلى التيسير على مستفيدي الصندوق في تأدية هذه الشعيرة بسهولة، بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة الرسمية، وضمان وصول الأضاحي لهم في الوقت المحدد بكل أمان وموثوقية، والإسهام في تلبية احتياجاتهم الأساسية في مثل هذه المناسبة السعيدة.