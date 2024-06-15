"صندوق الشهداء" يقدم 1000 أضحية لمستفيديه خلال عيد الأضحى

يقدم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، 1000 أضحية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، في إطار الخدمات المختلفة التي يقدّمها الصندوق لمستفيديه.
وتهدف هذه الخدمة إلى التيسير على مستفيدي الصندوق في تأدية هذه الشعيرة بسهولة، بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة الرسمية، وضمان وصول الأضاحي لهم في الوقت المحدد بكل أمان وموثوقية، والإسهام في تلبية احتياجاتهم الأساسية في مثل هذه المناسبة السعيدة.
ويواصل الصندوق تقديم دعمه ورعايته للمستفيدين من خلال برامج متعددة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية؛ مما يعكس التزامه المستمر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.