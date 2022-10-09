"مدن" تُواصل دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتدشين 52 مصنعًا جاهزًا جديدًا في الدمام والخرج

وتأسست المدينة الصناعية الثانية بالدمام عام 1978م على مساحة 25 مليون م² مطورة بالكامل، وتمتاز بقربها من محطة قطار الدمام على مسافة 32كم، و40كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و55كم إلى مطار الملك فهد الدولي، وتحتضن 1070 عقدًا صناعيًّا ولوجستيًّا واستثماريًّا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تشمل العديد من الصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، والمشروبات، والمنتجات الصيدلانية، وصناعة معدات النقل، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الجلدية، وصناعة الملبوسات، والصناعات التحويلية، وصناعة المنسوجات، ومنتجات المطاط والبلاستيك.