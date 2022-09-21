شاهد.. كيف ستحتفل حائل باليوم الوطني الـ92 للمملكة

أعلنت أمانة حائل روزنامة فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ٩٢ في حائل.
وحددت الأمانة الفترة من 22-24 سبتمبر الحالي موعدًا لتنفيذ الفعاليات من الساعة الـ4 عصرًا إلى منتصف الليل.
واحتوت عناصر الفعالية على ركن الطفل، والعروض المتجولة، والحِرف اليدوية، وركن الأزياء، وجلسات متنوعة، وعربات للطعام، وعروض فلكلورية، وألعاب الكرنفال، ومنصة للعروض والطبخ الحي.
وتحتوي العروض الفلكلورية على تراث 13 منطقة من مناطق السعودية، كالخبيتي للشرقية، والسامري للرياض، والدحة لتبوك، والبيشانة للمدينة المنورة، والينبعاوي لينبع، والقزوعي لعسير، والخطة الجنوبية لعسير، والمزمار لمكة، والبدواني لجدة، والعرضة السعودية للرياض.
وحددت الروزنامة أيضًا ألعاب خفة لمدة ثلاثة أيام، وكذلك تشكيل بالونات متنوعة.
ووفرت الأمانة لمحبي العزف الحي الكمان والناي والعود والقانون لمدة خمسة أيام.
وعن مسار رحلة باص العرضة السعودية أشارت الروزنامة إلى أن الباص ينطلق من ممشى الشفاء عند الساعة الـ4:30 مساء ويعود له عند الـ9 مساء يومَيْ الأربعاء والخميس، ومن الساعة الـ5 مساء إلى الساعة الـ9 مساء يوم الجمعة من المكان ذاته.
وأوضحت أن الأوقات التي يتم بها عرض تلك الفعاليات في المغواة جاءت كالآتي:
العروض الفلكلورية عند الأوقات (الـ5م، الـ6م، الـ7م، الـ8م، الـ9م، الـ10 والـ11:30م)، فيما حددت أوقات ألعاب الخفة عند (الـ6:30م، الـ8:30م والـ9:30م)، وتشكيل البالونات عند (الـ6م، الـ7:30م والـ10:30)، والعزف الحي عند (الـ5:30م، الـ6:30م، الـ8:30م، الـ9:30م والـ10:30م).
واحتوت الروزنامة على موسم أجا وسلمى بالمغواة، الذي يحتوي على فعالية للتعريف بالتراث الحائلي، ومتحف المدن حول العالم، وعروض الهولوغرام المرئية على الجبال، وفعالية الراوي، وتلسكوب للتأمل بالجبال، ومسرح جبلي، وتجربة الطهي في الهواء الطلق.
واستهدفت أمانة حائل الطرق والميادين والشاشات التابعة لها على الطرق للتعبير عن اليوم الوطني، كما وضعت مجسمات ومكعبات على الطرق والميادين.
ويمكن الاطلاع على الروزنامة كاملة