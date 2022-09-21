شاهد.. كيف ستحتفل حائل باليوم الوطني الـ92 للمملكة

وأوضحت أن الأوقات التي يتم بها عرض تلك الفعاليات في المغواة جاءت كالآتي:

العروض الفلكلورية عند الأوقات (الـ5م، الـ6م، الـ7م، الـ8م، الـ9م، الـ10 والـ11:30م)، فيما حددت أوقات ألعاب الخفة عند (الـ6:30م، الـ8:30م والـ9:30م)، وتشكيل البالونات عند (الـ6م، الـ7:30م والـ10:30)، والعزف الحي عند (الـ5:30م، الـ6:30م، الـ8:30م، الـ9:30م والـ10:30م).